Janeiro Roxo alerta para importância do diagnóstico precoce da hanseníase

O mês de janeiro é marcado pela campanha nacional Janeiro Roxo, dedicada à conscientização e ao enfrentamento da hanseníase. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença, além de combater o preconceito que ainda cerca o tema. Em São Carlos, o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, reforça ao longo de todo o mês a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para garantir qualidade de vida aos pacientes e interromper a transmissão.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Quando não diagnosticada e tratada de forma adequada, pode provocar incapacidades físicas. No entanto, a doença tem cura e o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar dos avanços no controle, a hanseníase ainda é considerada endêmica no Brasil, com cerca de 30 mil novos casos registrados anualmente. O dado reforça a necessidade de intensificar as ações de conscientização para o reconhecimento precoce da doença, fator essencial para o controle e a redução dos casos.

A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva e secreções nasais de pessoas com a forma transmissora da doença que não estejam em tratamento, geralmente após contato próximo e prolongado, como em ambientes domiciliares. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental tanto para a recuperação do paciente quanto para a interrupção da cadeia de transmissão.

Em São Carlos, os números indicam a importância da manutenção da vigilância em saúde. Em 2025, foram registrados nove novos casos de hanseníase no município. Em 2024, o total foi de seis casos, evidenciando a necessidade contínua de ações preventivas e de acompanhamento.

Entre os principais sinais e sintomas estão manchas na pele com alteração de sensibilidade, formigamento, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. Ao identificar qualquer um desses sinais, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a informação é uma aliada fundamental no enfrentamento da doença. “A hanseníase tem cura, e o tratamento adequado evita sequelas e garante qualidade de vida. Informação, diagnóstico precoce e tratamento são essenciais para eliminar o preconceito e controlar a doença”, destaca.

O Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC) atende atualmente dez pacientes com hanseníase. A unidade está localizada na rua José de Alencar, nº 36, no bairro Tijuco Preto, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Leia Também