Internações de bebês por bronquiolite alertam para a importância da vacinação de gestantes

Antes do período de maior circulação do vírus sincicial respiratório (VSR), o Ministério da Saúde intensifica a orientação para a vacinação de gestantes como forma de proteger recém-nascidos contra formas graves da bronquiolite. Desde a incorporação do imunizante ao Sistema Único de Saúde (SUS), em dezembro, cerca de 88,4 mil gestantes já foram vacinadas em todo o país.

A importância da prevenção é reforçada por relatos como o de Lúcia Soares, enfermeira e mãe de duas crianças, que vivenciou de perto a gravidade da doença. A filha mais velha precisou ser internada após infecções respiratórias que evoluíram para bronquiolite.

“Foram duas internações: uma com 1 ano e 3 meses e outra com 1 ano e 7 meses. A gente ficou muito apreensivo porque precisou de oxigênio e monitoramento. Passamos uma noite na UTI até a Isabella estabilizar. Depois, ainda ficamos com medo da doença voltar”, relembra.

Com a ampliação da vacinação, a expectativa do Ministério da Saúde é evitar cerca de 28 mil internações por bronquiolite todos os anos, beneficiando aproximadamente dois milhões de recém-nascidos. Para isso, foram adquiridas 1,8 milhão de doses da vacina contra o VSR.

A disponibilização do imunizante na rede pública trouxe alívio para muitas famílias. “Saber que hoje existe essa proteção traz um alívio enorme. Minha irmã está grávida e tenho amigas que também estão esperando bebês. Todas ficaram muito mais tranquilas sabendo que a vacina está disponível no SUS. Nenhuma mãe merece ver seu bebê internado”, afirma Lúcia.

O que é o VSR

A bronquiolite é uma infecção respiratória comum em crianças pequenas, especialmente em bebês com menos de 2 anos. A vacinação durante a gestação, a partir da 28ª semana, permite a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, garantindo proteção nos primeiros meses de vida — período de maior vulnerabilidade às complicações da doença.

Embora muitos casos sejam leves, a bronquiolite pode evoluir para quadros graves, principalmente em recém-nascidos, prematuros e crianças com comorbidades. Diante disso, o Ministério da Saúde orienta que gestantes procurem a unidade de saúde mais próxima para se informar sobre a vacinação e manter o calendário vacinal em dia.

Vacinação em São Carlos

Em São Carlos, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento pessoal e comprovação da gestação, como cartão da gestante, cartão de pré-natal, exames, relatório médico ou encaminhamento de profissional de saúde.

