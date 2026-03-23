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Hospital Unimed SÃ£o Carlos Unidade II recebe certificaÃ§Ã£o ONA NÃ­vel 1

Reconhecimento reforÃ§a compromisso com a qualidade assistencial

24 Mar 2026 - 09h57Por Da redaÃ§Ã£o
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Equipes administrativa e assistencial recebendo o certificado ONA nÃ­vel 1 - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oEquipes administrativa e assistencial recebendo o certificado ONA nÃ­vel 1 - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Hospital Unimed São Carlos – Unidade II recebeu a certificação ONA Nível 1 – Acreditado, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O reconhecimento atesta que a unidade, ativada no início de 2021, atende a rigorosos padrões de qualidade assistencial e segurança do paciente, alinhados às melhores práticas nacionais em saúde.

A entrega oficial do certificado foi realizada pela Fundação Vanzolini, responsável pelo processo de avaliação, representada pelo Gerente de Marketing e Vendas, Bruno Casagrande, e pela Executiva de Vendas, Vanessa Caetano.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Unimed São Carlos, Bolívar Soares Mendjoud, do vice-presidente, Ricardo Innecco de Castro, do Diretor Hospitalar, Rafael Djouki, da Gerente Administrativa Hospitalar, Vanessa Marolla, da Gerente Assistencial, Quezia Teruel Lima, e da Gerente da Qualidade, Liu Lopes de Felipe, além das equipes assistenciais e administrativas.

A certificação é resultado de um trabalho estruturado que envolve a implantação e o cumprimento de protocolos, a padronização de processos e o fortalecimento da cultura de segurança em todos os níveis da instituição. O selo ONA Nível 1 valida a organização dos fluxos assistenciais e administrativos, garantindo maior eficiência, rastreabilidade e segurança no atendimento aos pacientes.

Primeiro nível da acreditação, o ONA 1 reconhece instituições que atendem aos critérios fundamentais de qualidade e segurança, representando um importante marco na evolução da gestão hospitalar. A conquista também reforça o compromisso da Unimed São Carlos com a melhoria contínua dos serviços prestados e com a promoção de um cuidado cada vez mais seguro, eficiente e humanizado.

O avanço da Unidade II se soma à trajetória já consolidada do Hospital Unimed – Unidade I, também acreditado desde 2018 e que hoje já possui o nível máximo da certificação, o ONA 3 – Acreditado com Excelência, reforçando o compromisso institucional com a qualidade e a segurança em toda a rede.

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