Homem procurado pela Justiça da Bahia é capturado pela Força Tática em São Carlos

Um homem de 37 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi capturado na tarde desta sexta-feira (30) no bairro Jockey Clube.

A prisão ocorreu na Avenida Agenor Galdino do Prado durante patrulhamento da equipe da Força Tática da Polícia Militar. Segundo as informações, os policiais já tinham conhecimento de que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Estado da Bahia, com pena de 3 anos e 6 meses a cumprir, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Durante a ação, os policiais localizaram o procurado enquanto ele trabalhava em um condomínio. Após a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado de prisão em seu desfavor.

O homem foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. Posteriormente, ele foi recolhido ao Centro de Triagem.

