Gripe se espalha e tem aumento significativo em diferentes regiÃµes

Gripe - CrÃ©dito: Free Pik

O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira (20), alerta para o aumento da circulação do vírus Influenza A em todo o país.

De acordo com o levantamento, o vírus segue avançando em nível nacional e tem contribuído para o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O cenário é mais preocupante no Mato Grosso e na maior parte dos estados do Nordeste — com exceção do Piauí — além de estados da região Norte, como Amapá, Pará e Rondônia. No Sudeste, a alta é observada principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Prevalência de casos e óbitos

Desde o início de 2026, os casos positivos de SRAG foram atribuídos principalmente aos seguintes vírus:

Rinovírus: 41,9%

Influenza A: 21,8%

Sars-CoV-2 (Covid-19): 14,7%

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 13,4%

Influenza B: 1,5%

Em relação aos óbitos, os dados apontam maior impacto do Sars-CoV-2, responsável por 37,3% das mortes, seguido por Influenza A (28,6%) e rinovírus (21,8%). Já nas quatro últimas semanas epidemiológicas, houve equilíbrio entre Influenza A e Covid-19, ambos com 30,8% dos óbitos registrados.

Vacinação é principal forma de prevenção

Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella, o Ministério da Saúde definiu três estratégias nacionais de vacinação para 2026, com foco na ampliação da cobertura vacinal e na redução de doenças imunopreveníveis.

A campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste ocorrerá entre os dias 28 de março e 30 de maio, com o Dia D marcado para o próximo sábado.

“A principal forma de prevenção contra os casos graves e óbitos é a vacina. Já temos a vacina contra o VSR para as gestantes e, no dia 28, começa a vacinação contra a influenza A para os grupos prioritários”, destacou a pesquisadora.

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