Governo de SP alerta sobre maior risco de aparecimento de escorpiões no verão

Escorpião - Crédito: divulgação

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), coordenadoria da Secretaria de Estado da Saúde, adverte sobre a possibilidade de maior ocorrência de escorpiões no Estado, em virtude do clima quente e úmido ocasionado pelo verão.

Em 2022, houve um aumento de 22% nos acidentes envolvendo escorpiões em relação a 2021, passando de 34,5 mil para 42,1 mil casos. Na comparação com o ano de 2020, o aumento foi um pouco menor, de 10%, com 38,1 mil casos registrados.

"A picada de escorpião pode ser letal, principalmente para crianças até dez anos de idade, por isso é preciso que a pessoa acidentada seja encaminhada à Unidade de Saúde o mais rápido possível, para tratamento adequado" esclarece Roberta Spínola, diretora da divisão de Zoonoses do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).

O Estado de SP possui centros de referência para atendimento a casos envolvendo acidentes com animais peçonhentos que estão abastecidos com soros antiveneno. A Secretaria de Estado da Saúde possui 211 unidades referenciadas, que cobrem todas as regiões do território Estadual.

Orientações

Em caso de acidente por animais peçonhentos, como os escorpiões, a população deve procurar o serviço de saúde mais próximo para que possa receber o tratamento o mais rápido possível. Caso não seja a unidade referenciada, o hospital encaminhará o paciente, com maior possibilidade de agilidade, ao local apropriado.

Escorpiões são aracnídeos que se proliferam em locais quentes e úmidos, além disso, entulhos, lixos e desorganização podem favorecer o aparecimento destes insetos. Para a prevenção, é aconselhavel manter maior organização e limpeza nos ambientes das residências, além disso, a SES elencou algumas recomendações para precaução:

-Manter jardins e quintais limpos, evitando o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas;

-Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto às casas;

-Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam ao serem comprimidos contra o corpo;

-Não pôr as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres;

-Usar calçados e luvas de raspas de couro para atividades em que seja preciso colocar a mão e pisar em buracos, entulhos e pedras;

-Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques;

-Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e as paredes, consertar rodapés despregados, colocar telas nas janelas;

-Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados, para evitar baratas, moscas ou outros insetos que servem de alimento para os escorpiões.

