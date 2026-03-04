Faltas em sessÃµes de fisioterapia pÃ³s-cirÃºrgica preocupam Secretaria de SaÃºde e Unicep

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos demonstrou preocupação com o alto índice de faltas de pacientes encaminhados para fisioterapia pós-operatória na Clínica Escola de Fisioterapia da Unicep – Centro Universitário Central Paulista. Das 42 vagas disponibilizadas para reabilitação de pessoas que passaram por cirurgias ortopédicas, apenas oito pacientes compareceram às sessões agendadas.

De acordo com a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Lindiamara Soares, o serviço foi ampliado após a realização de um processo licitatório vencido pela instituição de ensino, justamente para atender à demanda por fisioterapia ortopédica no município.

Segundo ela, o tratamento é essencial para garantir a recuperação adequada dos pacientes após procedimentos cirúrgicos. “O tratamento é fundamental para a recuperação dos pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos. O pedido de fisioterapia é encaminhado pelo hospital que realizou o procedimento”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a ausência dos pacientes nas sessões compromete não apenas o processo de recuperação, mas também o investimento público realizado no tratamento.

“Essa é uma fisioterapia importantíssima para a recuperação de pacientes que passaram por cirurgia ortopédica. Se o paciente não realiza a reabilitação, pode perder todo o benefício do procedimento e até precisar voltar para a fila do SUS”, alertou.

Pilha também destacou que as faltas prejudicam outros pacientes que aguardam atendimento. “Estamos falando de 42 pacientes encaminhados e apenas oito compareceram. Isso é muito ruim, porque a vaga poderia estar sendo utilizada por outra pessoa que também precisa do tratamento”, afirmou.

A preocupação também é compartilhada pela Clínica Escola de Fisioterapia da Unicep, responsável pelo atendimento dos pacientes encaminhados pelo município.

De acordo com o diretor-geral da instituição, Marcelo Ferreira Lourenço, a clínica disponibilizou um número significativo de vagas para contribuir com a reabilitação dos pacientes operados.

“Conseguimos oferecer um volume importante de atendimentos para pessoas que passaram por cirurgias, principalmente ortopédicas, que exigem acompanhamento fisioterapêutico para evitar sequelas e garantir uma boa recuperação”, explicou.

Ele ressaltou ainda que, apesar do agendamento e das confirmações feitas previamente, o número de ausências tem sido elevado.

“Todos os pacientes são avisados com antecedência. Nossa equipe administrativa, em conjunto com a Secretaria de Saúde, entra em contato para confirmar os horários. Mesmo assim, infelizmente, o número de faltas tem sido muito grande”, afirmou.

A Secretaria de Saúde reforça o pedido para que os pacientes compareçam às sessões agendadas ou informem com antecedência caso não possam comparecer, permitindo que outras pessoas em espera sejam chamadas para o atendimento. A medida contribui para melhor aproveitamento das vagas disponíveis, para a recuperação adequada dos pacientes e para a eficiência do sistema público de saúde.

Também participaram da reunião na Secretaria de Saúde o diretor Administrativo e de Extensão da Unicep, Maicon Vidotti, e Adriana Ignácio, chefe da Seção do Complexo Regulador da Secretaria de Saúde.

Leia TambÃ©m