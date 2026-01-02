Estilo de vida coloca em risco jovens de até 30 anos, alerta cardiologista da Santa Casa

O médico Vicente Matinata: segundo ele, os anabolizantes com um dos vilões da saúde dos jovens, causando a falsa impressão de que usuários são pessoas saudáveis - Crédito: Agência Brasil

Homens jovens entre 20 e 30 anos já estão apresentando fatores de risco cardiovascular que eram comuns apenas em homens mais velhos, a partir dos 40 anos. Estudos do National Health and Nutrition Examination Survey mostram que, entre adultos de 18 a 39 anos, 7,3% já apresentam hipertensão e 8,8% têm colesterol alto.

Os dados revelam ainda que 26,9% possuem pressão arterial em níveis elevados e 21,6% têm colesterol considerado limítrofe, muitas vezes sem diagnóstico.

O médico cardiologista da Santa Casa de São Carlos, Vicente Matinata, destaca que alguns fatores causam esses problemas precoces nessa população ainda relativamente jovem. Segundo ele, um dos fatores é a obesidade, causada pela redução da atividade física em algumas classes e pelo trabalho exclusivamente sentado, além da alimentação à base de produtos industrializados, como fast food.

“Paralelamente a isso, há também um aumento no consumo de alimentos com alto teor glicêmico, como açúcar refinado, e de colesterol, como gordura trans”, destaca.

Ele também aponta os anabolizantes como um dos vilões. “Neste caso, há uma falsa impressão de pessoas saudáveis”, lembrando que muitos dos usuários de anabolizantes são frequentadores assíduos de academias de ginástica. “No caso das mulheres, há o perigo dos hormônios com o uso de anticoncepcionais”.

Matinata destaca ainda o estresse, a redução das relações sociais e o aumento da procura médica e, consequentemente, do diagnóstico, como fatores que vêm aumentando o risco cardiovascular nessa população.

Por fim, ele alerta para o tabagismo e para a moda do cigarro eletrônico, mais conhecido como “vape”. Ele afirmou que, daqui a alguns anos, será possível comprovar os efeitos da utilização desses dispositivos nos problemas de saúde de seus usuários.

UM EM QUATRO JOVENS – O cardiologista Aloisio Barbosa da Silva confirmou que quase um em quatro jovens já apresenta algum sinal de alteração de pressão ou colesterol antes dos 40 anos. Alertou que tudo isso está relacionado aos maus hábitos que levam à disfunção metabólica do organismo.

A professora de cardiologia na Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Sarah Fagundes Grobe, membro do Comitê de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), confirmou que há um avanço do risco cardiovascular entre jovens de 20 a 30 anos, de ambos os sexos.

“A gente sempre ouviu falar que infarto, hipertensão e arritmia eram considerados problemas de gente mais velha. Mas isso não é mais a nossa realidade, tanto no Brasil como no resto do mundo”, explicou.

A cardiologista afirmou que as mulheres têm alguns fatores de risco clássicos do gênero, que impõem risco cardiovascular maior e mais precoce, como doenças da gestação, entre as quais eclâmpsia, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Isso aumenta o risco cardiovascular da mulher, além de menopausa precoce e doenças autoimunes.

“Isso, de fato, muda a idade do aparecimento dos primeiros problemas cardíacos”, observou.

ESTILO DE VIDA – Nos homens, Sarah disse que, de forma geral, há pacientes mais sedentários, indivíduos expostos a uma alimentação mais ultraprocessada, jornada extensa de trabalho, uso de estimulantes para treinar ou para se manter acordado, abuso de álcool, privação do sono e uso de esteroides.

“Estudo recente mostra a incidência de doenças cardiovasculares em pacientes que usam anabolizantes, principalmente. É uma relação bastante robusta e consistente e um risco meio silencioso que, às vezes, dá uma falsa impressão de segurança, de que há um médico acompanhando. Mas, na verdade, esse paciente está sozinho.”

Todos esses elementos criam um cenário para um coração que envelhece mais rápido do que a idade cronológica. “É como se nós antecipássemos o aparecimento da doença cardiovascular”, indicou a médica.

ESTILO DE VIDA – A base de tudo é o estilo de vida, agregou o cardiologista Aloisio Barbosa da Silva. Segundo ele, os jovens estão se tornando cada vez mais sedentários, com uma alimentação desbalanceada. Estão tendo vícios cada vez mais precoces e horários desregrados.

“Você vê hoje, cada vez mais, uma dependência de tela e menos atividade real.”

A dra. Sarah completou: “A gente sabe que o mundo todo hoje está com sobrecarga de trabalho, ansiedade e estímulos o tempo todo, e os homens mais jovens buscam, de forma incansável, a felicidade e o bom rendimento. Para isso, usam remédios para acordar, para dormir, para manter o foco, enquanto deveriam prezar por um estilo de vida saudável, dormindo de forma adequada, praticando exercícios físicos pelo menos 150 minutos por semana, de uma atividade moderada a alta, cuidando da espiritualidade, da alimentação mais balanceada e da manutenção do peso. Assim, conseguiríamos evitar ou postergar muito o aparecimento dessas doenças.”

PREVENÇÃO – Dr. Aloisio Barbosa da Silva indicou que a ida ao médico, seja a um clínico geral ou cardiologista, é fundamental para iniciar um check-up pelo menos a partir dos 20 anos de idade.

“Porque cada vez mais a gente está vendo obesos já na fase da adolescência, quando antes isso ocorria mais na fase adulta.”

Ele destacou que, no passado, só se considerava o risco de morte por infarto acima dos 35 anos, quando o homem era mais suscetível às doenças coronarianas. Hoje, isso tem sido observado abaixo dos 30 e até dos 25 anos.

“É cada vez mais precoce o desenvolvimento da doença aterosclerótica coronariana.”

Para o médico, a prevenção é a principal estratégia. “É consumir mais alimentos naturais, verduras e folhas; praticar atividade física regularmente; não fumar; evitar bebidas alcoólicas em excesso; ter uma boa noite de sono e controlar o peso.” Dessa forma, diminui-se a possibilidade de riscos cardiovasculares.

Sarah Grobe afirmou que o homem, de modo geral, não está acostumado a ir ao médico para fazer prevenção, ao contrário do que ocorre com as mulheres. A avaliação clínica é fundamental para prevenir e detectar precocemente as doenças.

“Uma boa avaliação da pressão arterial e dos exames laboratoriais do colesterol.”

Há ainda a LPA, ou lipoproteína (a), que é um marcador genético de risco para doenças cardíacas e exige um exame de sangue específico para ser medida. Esse exame avalia o colesterol de origem genética.

“Todas essas são maneiras de a gente tentar se antecipar, prever um risco cardíaco ao longo da vida e instituir, de forma mais efetiva, um estilo de vida que vai proteger o paciente. Fazer acompanhamento para diagnóstico precoce das doenças, com certeza, muda o desfecho cardiovascular.”

Sarah concordou que a mulher está muito acostumada a ir ao médico porque, desde cedo, aprendeu a ir ao ginecologista para prevenir câncer de mama, enquanto o homem não costuma procurar o médico para prevenção. Ele geralmente vai ao médico mais tarde, para avaliar a próstata, aos 60 ou 70 anos.

Antes disso, se não tem sintomas, não procura atendimento, talvez por enxergar isso como sinal de fraqueza, vulnerabilidade ou medo. Na verdade, a médica garantiu que a melhor coisa “é você ir ao seu médico, fazer sua rotina e saber que está tudo bem”.

PESQUISAS – Um estudo realizado na Espanha registrou que cerca de 18% dos jovens adultos apresentaram pré-diabetes, hipertensão ou dislipidemia, enquanto quase metade estava acima do peso ou era fisicamente inativa.

O cardiologista Aloisio Barbosa da Silva reforçou que energéticos, pré-treinos, drogas estimulantes e cigarros eletrônicos contribuem para inflamação vascular, aumento da pressão e risco de arritmias. (Com informações da Agência Brasil).

