DoenÃ§a falciforme passa a ser de notificaÃ§Ã£o compulsÃ³ria. Entenda o que muda

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que a Doença Falciforme passou a ser de notificação compulsória nos serviços de saúde do estado. A medida determina que todos os casos suspeitos e confirmados sejam registrados no sistema de vigilância epidemiológica em até sete dias após a identificação.

A notificação deverá ser realizada por unidades públicas e privadas de saúde por meio do sistema e-SUS Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), utilizando a ficha de notificação e conclusão do agravo, conforme orientações publicadas na Nota Técnica nº 2/2025 pelo órgão estadual.

De acordo com a SES-SP, a medida tem como objetivo qualificar o monitoramento da doença e ampliar a disponibilidade de dados epidemiológicos. Essas informações são consideradas fundamentais para o planejamento e o aprimoramento das políticas públicas de saúde.

A doença falciforme é uma condição genética hereditária e crônica, considerada uma das enfermidades genéticas mais prevalentes no Brasil e no mundo, com maior impacto na população negra. Estimativas apontam que entre 60 mil e 100 mil pessoas convivem com a doença no país.

Segundo Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES-SP, a notificação compulsória é uma ferramenta importante para aprimorar o conhecimento sobre a enfermidade e fortalecer a organização da rede de atendimento.

“Com essas informações, é possível planejar ações mais efetivas de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes”, destacou.

Com a padronização da notificação, o governo estadual também pretende acompanhar melhor a ocorrência da doença, identificar possíveis desigualdades no acesso ao cuidado e fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação no Sistema Único de Saúde (SUS).

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