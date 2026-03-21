(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
SaÃºde

DoenÃ§a falciforme passa a ser de notificaÃ§Ã£o compulsÃ³ria. Entenda o que muda

21 Mar 2026 - 18h50Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
DoenÃ§a falciforme passa a ser de notificaÃ§Ã£o compulsÃ³ria. Entenda o que muda -

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que a Doença Falciforme passou a ser de notificação compulsória nos serviços de saúde do estado. A medida determina que todos os casos suspeitos e confirmados sejam registrados no sistema de vigilância epidemiológica em até sete dias após a identificação.

A notificação deverá ser realizada por unidades públicas e privadas de saúde por meio do sistema e-SUS Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), utilizando a ficha de notificação e conclusão do agravo, conforme orientações publicadas na Nota Técnica nº 2/2025 pelo órgão estadual.

De acordo com a SES-SP, a medida tem como objetivo qualificar o monitoramento da doença e ampliar a disponibilidade de dados epidemiológicos. Essas informações são consideradas fundamentais para o planejamento e o aprimoramento das políticas públicas de saúde.

A doença falciforme é uma condição genética hereditária e crônica, considerada uma das enfermidades genéticas mais prevalentes no Brasil e no mundo, com maior impacto na população negra. Estimativas apontam que entre 60 mil e 100 mil pessoas convivem com a doença no país.

Segundo Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES-SP, a notificação compulsória é uma ferramenta importante para aprimorar o conhecimento sobre a enfermidade e fortalecer a organização da rede de atendimento.

“Com essas informações, é possível planejar ações mais efetivas de diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes”, destacou.

Com a padronização da notificação, o governo estadual também pretende acompanhar melhor a ocorrência da doença, identificar possíveis desigualdades no acesso ao cuidado e fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia TambÃ©m

Vacina contra HPV passa a incluir prevenÃ§Ã£o de cÃ¢ncer de orofaringe
SaÃºde14h20 - 21 Mar 2026

Vacina contra HPV passa a incluir prevenÃ§Ã£o de cÃ¢ncer de orofaringe

Gripe se espalha e tem aumento significativo em diferentes regiÃµes
SaÃºde07h33 - 21 Mar 2026

Gripe se espalha e tem aumento significativo em diferentes regiÃµes

Cobertura vacinal contra HPV fica abaixo da meta entre adolescentes em SÃ£o Carlos
SaÃºde12h38 - 20 Mar 2026

Cobertura vacinal contra HPV fica abaixo da meta entre adolescentes em SÃ£o Carlos

Casos de Mpox chegam a 140 no Brasil em 2026 e especialistas reforÃ§am atenÃ§Ã£o aos sintomas
SaÃºde10h07 - 20 Mar 2026

Casos de Mpox chegam a 140 no Brasil em 2026 e especialistas reforÃ§am atenÃ§Ã£o aos sintomas

7 hÃ¡bitos e posturas que prejudicam sua coluna lombar
SaÃºde16h22 - 19 Mar 2026

7 hÃ¡bitos e posturas que prejudicam sua coluna lombar

Ãšltimas NotÃ­cias