Docente da UFSCar analisa o impacto das doenças cardiovasculares em pessoas idosas

As doenças cardiovasculares (DCV) representam um dos principais desafios de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, elas são a principal causa de morte, especialmente entre pessoas idosas. Mas como o envelhecimento influencia o sistema cardiovascular? Quais são os fatores de risco e as estratégias para prevenir essas doenças?

Essas questões são abordadas no artigo mensal da coluna EnvelheCiência, de autoria de Camila Bianca Falasco Pantoni, docente do Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa, idealizada por Márcia Regina Cominetti, também docente na DGero, é uma parceria com o Instituto da Cultura Científica (ICC) da Instituição.

O objetivo da coluna é divulgar informações - baseadas em evidências científicas - sobre o processo de envelhecimento, tornando assim o conhecimento e as descobertas importantes da área disponível para um público mais amplo.

Na publicação deste mês - "Como as doenças cardiovasculares em pessoas idosas?" -, Pantoni explica como o envelhecimento impacta o sistema cardiovascular, tornando-o mais vulnerável a condições como hipertensão arterial, doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral (AVC).

O artigo também destaca os principais fatores de risco, incluindo histórico familiar, tabagismo, diabetes e sedentarismo, e discute estratégias de prevenção baseadas em estilo de vida saudável.

A publicação está disponível para leitura no site do ICC, em https://bit.ly/envelheciencia-dcv .

