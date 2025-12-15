Dengue tem 24 novos casos confirmados na última semana

Mosquito da dengue - Crédito: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (15) o Boletim de Arboviroses referente ao ano de 2025, que aponta números expressivos de notificações de dengue no município, além de registros de chikungunya, zika e febre amarela.

De acordo com os dados oficiais, ao longo de 2025 foram registradas 31.095 notificações de dengue. Deste total, 10.702 casos foram descartados e 20.384 confirmados como positivos. Apenas na última semana, 24 novos casos foram confirmados, enquanto 22 casos de semanas anteriores ainda aguardavam resultado de exames laboratoriais.

O boletim também informa a confirmação de 24 óbitos por dengue. Outros 9 óbitos seguem em investigação, enquanto 26 mortes foram descartadas após análise.

Em relação à chikungunya, foram contabilizadas 631 notificações, sendo 624 descartadas. O município confirmou 5 casos positivos, dos quais 2 são importados e 3 autóctones, além de 2 casos ainda aguardando resultado.

Já a zika apresentou 563 notificações, todas descartadas, sem confirmação de casos positivos até o momento.

Quanto à febre amarela, o boletim registra 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 óbito confirmado, o que mantém o alerta das autoridades de saúde para a importância da vacinação e da vigilância epidemiológica.

A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando recipientes com água parada, permitindo o acesso das equipes de controle aos imóveis e procurando atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos e mal-estar.

