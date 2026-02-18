(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Saúde

Dengue soma 98 casos neste ano; município não registra óbitos

18 Fev 2026 - 13h57Por Jessica CR
Vacina contra a Dengue - Crédito: divulgaçãoVacina contra a Dengue - Crédito: divulgação

O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (18) traz atualização sobre os casos de arboviroses registrados em 2026. De acordo com os dados oficiais, já foram confirmados 98 casos de dengue neste ano.

Além dos casos confirmados, outras 16 notificações seguem aguardando resultado de exame. Até o momento, 410 casos foram descartados. Não há registro de óbitos relacionados à doença.

Em relação à Chikungunya, foram registradas 26 notificações, porém todas acabaram descartadas após análise. Para Zika, o boletim aponta 20 notificações, também todas descartadas. Já para Febre Amarela, não houve nenhuma notificação registrada até o momento.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, principalmente no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das principais arboviroses. A orientação é eliminar possíveis criadouros, como recipientes com água parada, manter caixas d’água fechadas e limpar regularmente calhas e quintais.

A população deve procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e mal-estar, evitando a automedicação.

Últimas Notícias