Dengue deve afetar atÃ© 1,8 milhÃ£o de brasileiros em 2026. Confira seis dicas para se manter hidratado

Mulher bebendo Ã¡gua - CrÃ©dito: Freepik

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Trata-se de um sério problema de saúde pública, especialmente em países tropicais como o Brasil, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do mosquito vetor.1

Uma vez diagnosticado, o tratamento baseia-se, principalmente, na hidratação. De acordo com o Ministério da Saúde, a hidratação oral é fundamental para tratar os casos de dengue e deve ser iniciada tão logo sejam detectados os primeiros sintomas (febre alta, dor de cabeça ou no fundo dos olhos, fraqueza, dor intensa no corpo ou nas juntas, manchas vermelhas no corpo).²

“A recomendação clínica é iniciar a hidratação oral das pessoas com suspeita de dengue ainda na sala de espera, enquanto aguardam pela consulta ou pelo resultado dos exames”, explica Patrícia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Abbott no Brasil.

Também é essencial manter a hidratação durante todo o período que a pessoa apresentar febre e por até 24-48 horas após a febre baixar. Além disso, o mais importante é buscar ajuda médica o quanto antes.

Confira abaixo 6 dicas importantes para a reidratação de pessoas com dengue:

Mantenha a pessoa sempre bem hidratada até o resultado dos exames, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A desidratação pode tornar a maioria das pessoas irritáveis e letárgicas, mas os sintomas podem variar de idade para idade. Os adultos podem apresentar tontura ou sentir sede, dor de cabeça, constipação ou pele seca e a urina pode ser mais escura e concentrada do que o normal, geralmente transparente ou de cor amarela muito clara.

Previna-se incluindo nutrientes que podem auxiliar na hidratação, como eletrólitos e carboidratos, capazes de auxiliar o corpo a absorver qualquer líquido. Os eletrólitos, como sódio, cloreto, potássio, magnésio e cálcio são particularmente importantes, já que são indispensáveis para nervos e músculos saudáveis. Além disso, todos esses eletrólitos podem ser perdidos na transpiração.

Nem todas as bebidas oferecem os componentes necessários para uma hidratação adequada. A água de coco, por exemplo, tem proporção de 1:240 e o suco de maçã 1:40 na relação sódio: glicose.

A água é fundamental para regular a temperatura do corpo e a desidratação pode exacerbar uma febre existente. Nossos corpos são compostos de 2/3 de água, portanto, pequenas perdas no fluxo do corpo podem piorar o status de febre.³

Diarreia e vômito podem causar perda significativa e imediata de líquidos e eletrólitos. Soluções de eletrólitos orais são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para aliviar os sintomas associados à desidratação relacionada à gastroenterite aguda, um dos sintomas da dengue.

Assessoria de imprensa

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