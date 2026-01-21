(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Avaliação negativa

Curso de Medicina da FAI, com internato na Santa Casa de São Carlos, recebe nota mínima no Enamed

Curso sofrerá sanções do MEC, como suspensão de ingresso, bloqueio de ampliação de vagas e perda do Fies.

21 Jan 2026 - 09h37Por Da redação
Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI), que mantém parceria de internato com a Santa Casa de São Carlos, obteve conceito 1 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Saúde (MS).

De acordo com os dados oficiais, 106 estudantes concluintes do curso estavam inscritos e participaram da avaliação. Deste total, apenas 29 atingiram desempenho igual ou acima do nível de proficiência, o que corresponde a 27,4% dos participantes. Com esse desempenho, o curso foi enquadrado na faixa 1 do Conceito Enamed.

Na faixa 1, oito cursos de Medicina em todo o país registraram menos de 30% de concluintes com desempenho considerado proficiente. Esses cursos sofrerão suspensão de ingresso de novos alunos, conforme as regras estabelecidas pelo MEC. A FAI se enquadra nessa situação.

Além da suspensão de ingresso, os cursos nessa condição ficam impedidos de ampliar vagas e terão suspensa a participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), assim como em outros programas federais de apoio ao ensino superior.

Segundo informações disponíveis no site oficial da instituição, o curso de Medicina da FAI tem mensalidade de R$ 9.138,40, com valor reduzido para R$ 8.772,86 para pagamento até a data de vencimento. Os valores são referentes ao ano de 2026.

PARCERIA COM A SANTA CASA

A parceria com a Santa Casa de São Carlos ocorre no âmbito do internato médico, etapa obrigatória da formação em Medicina, na qual os estudantes atuam sob acompanhamento de preceptores e supervisão de docentes das faculdades conveniadas. O programa proporciona vivência prática nos processos de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos pacientes.

O treinamento é realizado nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, com atividades práticas e teóricas. A organização do internato segue o projeto pedagógico do curso de Medicina da instituição conveniada, sendo a programação dos conteúdos de responsabilidade dos preceptores de cada especialidade médica.

O Enamed passou a ser aplicado anualmente a partir de 2025 e integra o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de Medicina. Além de avaliar a qualidade da formação médica no país, o exame permite o aproveitamento dos resultados em processos seletivos de programas de residência médica, inclusive no Exame Nacional de Residência (Enare).

Segundo o MEC, a integração entre o Enamed, o Enade e o Enare busca fortalecer o sistema de avaliação da formação médica no Brasil, com impacto direto na qualificação do ensino superior e no acesso aos programas de residência médica.

Sede FAI
Sede da FAI em Adamantina

REAÇÃO

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) disse em nota que “manifesta profunda preocupação com a condução adotada pelo Ministério da Educação e pelo Inep em relação ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed)”.

