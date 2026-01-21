Curso de Medicina da FAI, com internato na Santa Casa de São Carlos, recebe nota mínima no Enamed

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI), que mantém parceria de internato com a Santa Casa de São Carlos, obteve conceito 1 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Saúde (MS).

De acordo com os dados oficiais, 106 estudantes concluintes do curso estavam inscritos e participaram da avaliação. Deste total, apenas 29 atingiram desempenho igual ou acima do nível de proficiência, o que corresponde a 27,4% dos participantes. Com esse desempenho, o curso foi enquadrado na faixa 1 do Conceito Enamed.

Na faixa 1, oito cursos de Medicina em todo o país registraram menos de 30% de concluintes com desempenho considerado proficiente. Esses cursos sofrerão suspensão de ingresso de novos alunos, conforme as regras estabelecidas pelo MEC. A FAI se enquadra nessa situação.

Além da suspensão de ingresso, os cursos nessa condição ficam impedidos de ampliar vagas e terão suspensa a participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), assim como em outros programas federais de apoio ao ensino superior.

Segundo informações disponíveis no site oficial da instituição, o curso de Medicina da FAI tem mensalidade de R$ 9.138,40, com valor reduzido para R$ 8.772,86 para pagamento até a data de vencimento. Os valores são referentes ao ano de 2026.

PARCERIA COM A SANTA CASA

A parceria com a Santa Casa de São Carlos ocorre no âmbito do internato médico, etapa obrigatória da formação em Medicina, na qual os estudantes atuam sob acompanhamento de preceptores e supervisão de docentes das faculdades conveniadas. O programa proporciona vivência prática nos processos de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos pacientes.

O treinamento é realizado nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, com atividades práticas e teóricas. A organização do internato segue o projeto pedagógico do curso de Medicina da instituição conveniada, sendo a programação dos conteúdos de responsabilidade dos preceptores de cada especialidade médica.

O Enamed passou a ser aplicado anualmente a partir de 2025 e integra o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de Medicina. Além de avaliar a qualidade da formação médica no país, o exame permite o aproveitamento dos resultados em processos seletivos de programas de residência médica, inclusive no Exame Nacional de Residência (Enare).

Segundo o MEC, a integração entre o Enamed, o Enade e o Enare busca fortalecer o sistema de avaliação da formação médica no Brasil, com impacto direto na qualificação do ensino superior e no acesso aos programas de residência médica.



Sede da FAI em Adamantina



REAÇÃO



A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) disse em nota que “manifesta profunda preocupação com a condução adotada pelo Ministério da Educação e pelo Inep em relação ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed)”.

Leia Também