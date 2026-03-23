Com expansÃ£o, HU-UFSCar contarÃ¡ com novos leitos, salas cirÃºrgicas e serviÃ§o de hemodiÃ¡lise

Hospital UniversitÃ¡rio de SÃ£o Carlos - HU-UFSCar - CrÃ©dito: Maycon Maximino

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, realizará na próxima quarta-feira (25) a inauguração de sua ampliação, com a implantação de novos serviços e aumento da capacidade de atendimento. A cerimônia contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a expansão, o hospital passará a oferecer o serviço de hemodiálise, ampliando a assistência a pacientes com doenças renais na região de São Carlos. O novo setor terá capacidade total para 24 posições, com funcionamento em duas fases: inicialmente, serão disponibilizadas 12 vagas, e, em uma segunda etapa, outras 12 serão ativadas.

Além disso, a unidade ganhará reforço significativo em sua estrutura hospitalar, com a abertura de 32 novos leitos de Clínica Médica e Cirúrgica, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e duas novas salas cirúrgicas, que permitirão a ampliação de procedimentos realizados no local.

Outro destaque é a implantação do Hospital Dia, com 10 leitos destinados a atendimentos de curta permanência, além da inauguração do Bloco A, que abrigará área administrativa, núcleo de simulação para formação acadêmica e auditório.

Inaugurado em 2005, o HU-UFSCar é referência no atendimento público de saúde e também desempenha papel fundamental na formação de estudantes do curso de Medicina da universidade. A ampliação reforça a integração entre ensino, pesquisa e assistência, além de ampliar o acesso da população a serviços especializados.

Leia TambÃ©m