Cobertura vacinal contra HPV fica abaixo da meta entre adolescentes em SÃ£o Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informou nesta sexta-feira (20) que a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) entre adolescentes de 9 a 14 anos ainda não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde em São Carlos. A meta nacional é imunizar 90% desse público.

De acordo com os dados divulgados, a cobertura vacinal atual é de 72,82% entre meninas e 64,30% entre meninos, índices considerados abaixo do esperado pelas autoridades de saúde. Entre o público feminino, os maiores percentuais foram registrados nas faixas etárias de 10 a 14 anos, com destaque para adolescentes de 14 anos (88,35%) e 12 anos (87,49%). Já entre meninas de 9 anos, a cobertura é significativamente menor, com apenas 7,16%.

No público masculino, apenas os adolescentes de 12 anos atingiram a meta, com 90,16% de cobertura. As demais faixas etárias apresentam índices inferiores, como 4,96% entre meninos de 9 anos, 65,64% aos 10 anos, 70,45% aos 11 anos, 82,69% aos 13 anos e 77,42% aos 14 anos.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é a quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV — principais responsáveis por verrugas genitais e diferentes tipos de câncer. A imunização é realizada em dose única.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforçou a importância da vacinação precoce. “Falar de prevenção é cuidar de quem mais precisa da nossa atenção: nossas crianças e adolescentes. A imunização é uma oportunidade de proteger os jovens contra doenças graves e evitáveis”, destacou.

Em virtude do número de faltosos, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de vacinação até 19 anos para aqueles que não receberam a vacina na idade recomendada. A medida é válida até 30 de junho de 2026.

Para receber a dose, é necessário apresentar a carteira de vacinação e, no caso de menores de idade, estar acompanhado por um responsável.

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