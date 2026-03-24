Ciclo menstrual: o que Ã© normal e quando investigar

CÃ³lica menstrual - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O ciclo menstrual é um dos principais indicadores da saúde da mulher. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é igual para todas e pode mudar ao longo da vida. Entender essas variações é fundamental para reconhecer o que é esperado e identificar sinais de alerta.

De acordo com o Dr. Alexandre Rossi, médico ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de Ginecologia Geral do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, é considerado um ciclo menstrual normal, de forma geral, o ciclo com intervalo entre 21 e 35 dias e sangramento ao longo de 2 a 7 dias.

“O volume pode ser variável, mas não deve impactar significativamente na rotina. Mais importante do que seguir um ‘padrão’, é perceber se há regularidade ao longo do tempo e ausência de sintomas incapacitantes", explica.

Por que o ciclo muda ao longo da vida?

Segundo o Dr. Alexandre, o ciclo menstrual é regulado por hormônios e, por isso, sofre influência nas diferentes fases. Na adolescência, a irregularidade é comum nos primeiros anos, os ciclos podem ser mais longos ou imprevisíveis. Na fase reprodutiva, há tendência à maior regularidade, mas estresse, mudanças no peso, a rotina e a saúde geral podem influenciar.

“Após os 35 anos, alterações progressivas podem surgir, incluindo ciclos mais curtos ou mais intensos. Já na perimenopausa, as irregularidades tornam-se mais evidentes. Intervalos variáveis e mudanças no fluxo são esperados nesta fase”.

O importante é lembrar que cada mulher é única e isso importa. Nem todo ciclo irregular é sinal de problema e nem todo ciclo “regular” significa que está tudo bem.

Fatores que podem influenciar o ciclo menstrual

•Estresse e sono

•Atividade física intensa

•Peso corporal (baixo ou elevado)

•Uso de medicações

•Condições hormonais (como SOP ou disfunções da tireoide)

O que pode ser considerado irregularidade?

•Intervalos menores que 21 dias ou maiores que 35 dias

•Ausência de menstruação por mais de 3 meses (fora da gestação)

•Sangramento muito intenso (troca de absorvente em menos de 2h) ou fora do período menstrual

•Cólicas incapacitantes

•Presença de coágulos grandes com frequência

Os sinais acima podem indicar alterações hormonais, miomas, pólipos, endometriose, Síndrome dos Ovários Policísticos, entre outros. Por isso, alerta o Dr. Alexandre, devem ser relatados ao seu médico ginecologista, para avaliação.

Absorventes: qual o mais adequado?

Hoje, existem diferentes opções de anticoncepcionais e a escolha deve considerar conforto, rotina e saúde íntima. Confira o quadro abaixo e escolha o que mais se adequa às suas necessidades.

Absorventes externos

•Prós: fácil uso e menor risco de infecção

•Cuidados: exigem trocas frequentes e podem causar abafamento e irritação em algumas mulheres

Absorventes internos (tampão)

•Prós: são discretos e oferecem mais liberdade para atividades

•Cuidados importantes: devem ser trocados a cada 4 a 8 horas. O uso prolongado oferece risco de síndrome do choque tóxico, embora raro.

Coletor menstrual

•Prós: é sustentável e exige menos trocas, podendo ser usado por até 12h, dependendo do fluxo

•Cuidados: exige atenção redobrada na higienização e a adaptação inicial pode levar algum tempo

Calcinha absorvente

•Prós: confortável e sustentável

•Cuidados: exigem troca conforme o fluxo e também bastante atenção na higienização

Anticoncepcionais e ciclo menstrual

Alguns métodos podem reduzir ou até interromper o fluxo menstrual e isso nem sempre é um problema. Métodos com possibilidade de reduzir ou mesmo suspender a menstruação, como as pílulas contínuas, o DIU hormonal, implantes ou injeções hormonais, estão relacionados a alguns benefícios bastante importantes, como redução de cólicas, controle de sangramento intenso e tratamento de endometriose, anemia por perda menstrual e outras condições, trazendo mais qualidade de vida para a mulher, explica o Dr. Alexandre.

Importante explicar que a ausência de menstruação, nesses casos, não significa acúmulo de sangue.

Os casos devem ser avaliados individualmente, para mais chances de adaptação ao método.

O ciclo menstrual é um importante sinal da saúde feminina. Assim, alterações podem ser o primeiro sinal de desequilíbrios hormonais. Dores e cólicas intensas não devem ser normalizadas, assim como eventuais impactos no sono, humor, pele e metabolismo, alerta o especialista.

“O ciclo menstrual não precisa ser perfeito, mas precisa ser compreendido. Mudanças ao longo da vida são esperadas, mas persistência de sintomas ou alterações importantes devem ser investigadas”.

Mais do que acompanhar datas, é fundamental observar o corpo como um todo. Se o seu ciclo mudou, ficou irregular ou começou a impactar sua rotina, vale investigar.

Seu corpo costuma dar sinais, e entender esses sinais faz toda a diferença.

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