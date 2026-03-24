Casos de dengue caem 94% em SÃ£o Carlos no comparativo entre 2025 e 2026

Vacina Qdenga - CrÃ©dito: Rovena Rosa/AgÃªncia Brasil

A cidade de São Carlos segue apresentando um cenário positivo no combate às arboviroses em 2026. De acordo com os dados mais recentes, foram registrados até o momento 206 casos confirmados de dengue. Além disso, um caso ainda aguarda resultado de exame e 63 foram descartados nesta semana. Não há registro de óbitos pela doença no município neste ano.

Em relação a outras doenças transmitidas pelo mosquito, o município contabilizou 28 notificações de chikungunya, todas descartadas. Para zika, permanecem 20 notificações, também descartadas. Já para febre amarela, não houve nenhuma notificação registrada até o momento.

Queda expressiva em relação a 2025

Os números reforçam uma redução significativa nos casos de dengue quando comparados ao mesmo período de 2025. Nas primeiras onze semanas daquele ano, São Carlos havia registrado 3.190 casos confirmados, contra 206 em 2026 — uma queda de 94%.

As notificações gerais, que incluem casos positivos, suspeitos e descartados, também apresentaram redução importante: passaram de 7.285 em 2025 para 1.380 neste ano, representando uma diminuição de 81%.

Comparação com 2024 também aponta redução

Na comparação com 2024, o cenário também é de melhora. Nas primeiras 11 semanas daquele ano, foram registrados 727 casos confirmados de dengue, enquanto em 2026 o número caiu para 206, uma redução de 72%.

Já as notificações totais passaram de 2.793 em 2024 para 1.380 em 2026, o que representa uma queda de 51%.

Atenção continua necessária

Apesar dos números positivos, as autoridades de saúde reforçam que a população deve manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor, eliminando possíveis criadouros e adotando medidas preventivas, especialmente em períodos de calor e chuva.

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