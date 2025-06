Carreta do programa "Mulheres de Peito" permanece em São Carlos até sábado (7)

As carretas funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado até o meio dia. Foto: Célio Messias/ Governo do Estado de SP -

A unidade móvel do programa estadual Mulheres de Peito segue realizando mamografias gratuitas em São Carlos até o próximo sábado, dia 7 de junho. A carreta está instalada na Praça do Mercado Municipal e atende mulheres a partir dos 35 anos de idade.

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados). O atendimento ocorre por ordem de chegada, com distribuição de senhas no período da manhã. A capacidade diária é de 50 exames durante a semana e 25 aos sábados.

A unidade é equipada com tecnologia digital, impressoras, computadores e conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia e agentes administrativos.

Para realizar o exame, mulheres entre 35 e 49 anos devem apresentar pedido médico do SUS, além do RG e do Cartão SUS. Já mulheres com idade entre 50 e 69 anos não precisam de encaminhamento, sendo necessário apenas apresentar o RG e o Cartão SUS. Para mulheres acima dos 70 anos, o pedido médico volta a ser exigido, junto aos documentos pessoais.

As imagens da mamografia são entregues imediatamente após o exame, e o laudo fica disponível em até 48 horas, podendo ser acessado online por meio de endereço eletrônico fornecido durante o atendimento.

O programa Mulheres de Peito é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente para mulheres que enfrentam dificuldades para realizar o exame em suas cidades.

