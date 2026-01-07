Campanha de vacinação contra o HPV é prorrogada até junho

Homem recebe vacina - Crédito: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos anunciou a prorrogação da campanha de intensificação para o resgate de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina contra o HPV na idade recomendada. O novo prazo vai até 30 de junho de 2026.

A imunização protege contra a infecção pelo papilomavírus humano, responsável pelo desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A vacina é segura, eficaz e integra o calendário oficial para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, mas a ação atual busca alcançar quem ficou sem a dose no período indicado.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a vacinação precoce é fundamental. “Além de reduzir o risco individual de infecção, a imunização contribui para diminuir a circulação do vírus na população. Estamos intensificando o resgate dos não vacinados de 15 a 19 anos”, explicou.

Em São Carlos, dos 10.456 jovens que deveriam receber a vacina, apenas 203 foram imunizados até o momento. Para o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a prorrogação é decisiva para ampliar a proteção. “O HPV é silencioso, mas pode trazer consequências graves no futuro. Por isso, reforçamos a importância da vacinação”, afirmou.

A meta da campanha é alcançar 90% de cobertura desse público até o fim do período de intensificação. A orientação é que os jovens que ainda não receberam a dose procurem o quanto antes a unidade de saúde mais próxima.

A vacina contra o HPV é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

