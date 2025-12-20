Calor escaldante: especialistas reforçam cuidados para manter a hidratação no verão

Mulher bebendo água - Crédito: Freepik

Com a chegada do verão os dias quentes e as atividades típicas da estação exigem atenção redobrada com a saúde, especialmente no que diz respeito à hidratação. O calor intenso pode levar à desidratação, um problema comum nessa época do ano e que vai além da simples sensação de sede. Entre os sinais de alerta do corpo estão intestino preso, pele seca, inchaço, fome, cansaço, fadiga e dores de cabeça.

Em média, o ser humano perde cerca de 2,5 litros de água por dia, eliminados pela urina, fezes, saliva e suor. Quando essa perda supera o consumo, o risco de desidratação aumenta, sobretudo nas altas temperaturas e durante atividades intensas.

O cardiologista e professor do IDOMED, Dr. Jober Teixeira Bastos, explica que o calor influencia diretamente o funcionamento do organismo. “O calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Por isso, é essencial redobrar os cuidados com a hidratação, consumir alimentos leves e usar roupas frescas”, orienta. Segundo ele, embora a queda da pressão sanguínea possa diminuir o risco de infarto, a combinação de perda excessiva de líquidos e esforço físico pode ampliar riscos cardiovasculares.

A nutricionista e professora da Estácio, Elisa de Espíndola, reforça a importância da alimentação adequada. “Alimentos gordurosos tornam a digestão mais lenta e podem aumentar o mal-estar e a fadiga, sensações frequentes no calor”, afirma. Ela alerta ainda que frituras e petiscos muito salgados favorecem a retenção hídrica e devem ser consumidos com moderação.

Para quem busca alternativas além da água, Elisa recomenda opções naturais e refrescantes: “Chás gelados sem açúcar, água de coco e água aromatizada com hortelã são excelentes escolhas para se manter hidratado”.

Cinco dicas para aproveitar os dias mais quentes do verão

1. Reforce a hidratação ao longo do dia - Beba água regularmente, mesmo sem sentir sede. Lembre-se de que sintomas como pele seca, cansaço e dores de cabeça podem indicar desidratação.

2. Opte por alimentos leves e refrescantes - Priorize refeições mais leves, evitando gorduras e frituras, que tornam a digestão lenta e

aumentam o mal-estar no calor.

3. Evite excesso de sal e petiscos salgados - Esses alimentos favorecem a retenção de líquidos e podem agravar o inchaço típico dos dias mais quentes.

4. Use roupas frescas e apropriadas para o verão - O calor dilata os vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial, por isso é importante escolher peças leves, que permitam a transpiração.

5. Aposte em bebidas naturais para variar a hidratação - Água de coco, chás gelados sem açúcar e água aromatizada com hortelã ajudam a manter o corpo hidratado sem recorrer a bebidas açucaradas

