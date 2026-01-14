Boletim aponta 7 casos confirmados de dengue em 2026

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

A Vigilância Epidemiológica divulgou nesta terça-feira (14) o boletim atualizado de arboviroses referente ao ano de 2026. De acordo com os dados, até o momento foram confirmados 7 casos de dengue, enquanto 8 notificações seguem aguardando resultado de exames e 34 foram descartadas. Não há registro de óbitos por dengue neste ano.

Ainda segundo o levantamento, não foram registradas notificações de Chikungunya, Zika ou Febre Amarela em 2026, o que indica um cenário inicial controlado para essas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Panorama de 2025

O boletim também traz um balanço consolidado do ano de 2025. No período, foram registradas 31.553 notificações de dengue, das quais 11.105 foram descartadas e 20.429 confirmadas como positivas. Ao todo, 24 óbitos por dengue foram confirmados, enquanto 26 mortes suspeitas foram descartadas após investigação.

Em relação à Chikungunya, o ano de 2025 contabilizou 643 notificações, com 637 casos descartados, 5 casos confirmados — sendo 2 importados e 3 autóctones — e 1 ainda aguardando resultado de exame.

Para a Zika, foram registradas 574 notificações, todas descartadas. Já quanto à Febre Amarela, houve 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 óbito confirmado.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, especialmente a eliminação de criadouros do mosquito transmissor, e alertam a população para que procure atendimento médico ao apresentar sintomas como febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos e manchas na pele.

