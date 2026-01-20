Boletim aponta 19 casos de dengue em 2026 e nenhum óbito registrado

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

O boletim de arboviroses divulgado nesta terça-feira (20) mostra que, em 2026, foram confirmados até o momento 19 casos de dengue. Outros 39 casos foram descartados e um ainda aguarda resultado de exame. De acordo com os dados oficiais, nenhum óbito foi registrado neste ano em decorrência da doença.

Ainda segundo o levantamento, não houve notificações de Chikungunya, Zika ou Febre Amarela em 2026, o que indica um cenário inicial mais controlado em comparação com o ano anterior. As autoridades de saúde, no entanto, reforçam a importância da prevenção, especialmente neste período de chuvas, que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Balanço de 2025

Em contraste com o início de 2026, o ano de 2025 apresentou números elevados de arboviroses. Foram registradas 31.553 notificações de dengue, das quais 20.429 casos foram confirmados e 11.105 descartados. No período, 24 óbitos foram confirmados e 26 mortes investigadas acabaram descartadas.

Para Chikungunya, houve 643 notificações, com 637 casos descartados, cinco confirmações — sendo dois casos importados e três autóctones — além de um caso aguardando resultado. Já a Zika contabilizou 574 notificações, todas descartadas.

Em relação à Febre Amarela, foram registradas três notificações em 2025, com dois casos descartados e um óbito confirmado.

Alerta e prevenção

A Secretaria de Saúde reforça que, mesmo com números mais baixos neste início de ano, a população deve manter os cuidados básicos, como eliminar recipientes que acumulem água, manter caixas d’água bem vedadas e permitir o acesso de agentes de controle às residências.

A orientação é procurar atendimento médico ao surgirem sintomas como febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

