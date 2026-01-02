Banco de Sangue precisa de doações urgentes de O negativo e A negativo

Banco de sangue necessita de doadores -

O Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos está com estoque crítico e necessita, com urgência, de doações dos tipos sanguíneos O negativo e A negativo. A baixa nos estoques pode comprometer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões, especialmente em situações de urgência e emergência.

Mesmo sendo um período de fim de ano, quando tradicionalmente há redução no número de doadores, a necessidade por sangue permanece constante. Diante desse cenário, a Santa Casa reforça o pedido de apoio da população para ajudar a manter os estoques em níveis seguros e garantir a continuidade dos atendimentos.

O Banco de Sangue estará aberto nesta sexta-feira, dia 02, das 8h às 11h45, e no sábado, dia 03, das 8h às 10h45.

Para doar, é necessário realizar agendamento prévio, apresentar documento oficial de identidade com foto e informar alguns dados pessoais no momento do atendimento. O agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3509-1230.

