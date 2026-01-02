(16) 99963-6036
sexta, 02 de janeiro de 2026
Saúde

Banco de Sangue precisa de doações urgentes de O negativo e A negativo

02 Jan 2026 - 08h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Banco de sangue necessita de doadores - Banco de sangue necessita de doadores -

O Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos está com estoque crítico e necessita, com urgência, de doações dos tipos sanguíneos O negativo e A negativo. A baixa nos estoques pode comprometer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões, especialmente em situações de urgência e emergência.

Mesmo sendo um período de fim de ano, quando tradicionalmente há redução no número de doadores, a necessidade por sangue permanece constante. Diante desse cenário, a Santa Casa reforça o pedido de apoio da população para ajudar a manter os estoques em níveis seguros e garantir a continuidade dos atendimentos.

O Banco de Sangue estará aberto nesta sexta-feira, dia 02, das 8h às 11h45, e no sábado, dia 03, das 8h às 10h45.

Para doar, é necessário realizar agendamento prévio, apresentar documento oficial de identidade com foto e informar alguns dados pessoais no momento do atendimento. O agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3509-1230.

Leia Também

Reforma da UBS do Azulville é concluída e atendimentos serão retomados a partir de segunda-feira
Saúde07h54 - 01 Jan 2026

Reforma da UBS do Azulville é concluída e atendimentos serão retomados a partir de segunda-feira

Dormência nos pés: quando o formigamento revela algo mais sério do que cansaço
Saúde14h02 - 31 Dez 2025

Dormência nos pés: quando o formigamento revela algo mais sério do que cansaço

Queima de fogos na virada do ano causa sofrimento a autistas, idosos e bebês, alertam especialistas
Saúde08h55 - 31 Dez 2025

Queima de fogos na virada do ano causa sofrimento a autistas, idosos e bebês, alertam especialistas

Governo de SP emite alerta para riscos à saúde durante onda de calor no estado
Saúde14h54 - 30 Dez 2025

Governo de SP emite alerta para riscos à saúde durante onda de calor no estado

Corpo humano não funciona como deveria em temperatura acima de 35°C
Saúde07h31 - 28 Dez 2025

Corpo humano não funciona como deveria em temperatura acima de 35°C

Últimas Notícias