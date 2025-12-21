Atividade física pode prevenir cerca de 45% dos casos de demência, afirma estudo

Crédito: divulgação

“Gosto de treinar quase todos os dias e tiro um ou dois para descansar. Me sinto bem assim e o desafio agora está sendo equilibrar esse ritmo na academia com a alimentação, beber água certinho e dormir melhor”, conta a professora Samira França, 26, que faz musculação há três anos e já sabe que o hábito vai impactar no futuro. Parece mágica, mas é sobre ciência e, principalmente, sobre escolhas: o corpo que você tem hoje está construindo o idoso que você será.

Estudos comprovam que optar por uma vida saudável hoje vai afetar a saúde lá na frente. De acordo com a revista científica The Lancet, a inatividade física é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da demência e sugere que abandonar hábitos ruins, como o sedentarismo, poderia prevenir cerca de 45% dos casos.

“O envelhecimento traz algumas perdas naturais. No entanto, a sua história sim vai refletir no seu futuro. Se você realiza exercícios regulares, sobretudo de força e resistência, eles vão garantir uma melhor reserva de massa tanto óssea quanto muscular. Isso com certeza vai impactar na sua terceira idade. Idosos que têm uma musculatura mais forte com massa muscular densa estão menos suscetíveis a sofrer quedas, por exemplo”, explica a professora do curso de Fisioterapia da Estácio, Sulamizia Costa.

Tentar adivinhar como você será quando for idoso é tentador. Para Samira, pensar no futuro não dá medo. “Saber que estou fazendo o que posso pela saúde do corpo e da mente, muito além da estética, me deixa tranquila para me imaginar quando for idosa. Estou torcendo para conseguir fazer o básico do dia a dia sem dificuldade quando chegar lá”, garante a jovem.

E qual o exercício mais indicado? Fazer uma atividade física que você gosta e até ir mudando ao longo da vida é o que vai te fazer ser constante no estilo saudável. Mas, se você quer saber o que pode ser melhor na imensidão de possibilidades do mundo fitness, a especialista ressalta uma recomendação. “A musculação é uma das melhores opções, porque confere um maior ganho de força e de massa muscular”, finaliza a professora.

