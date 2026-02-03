Até o momento, São Carlos registra 35 casos confirmados de dengue em 2026

Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

O boletim de arboviroses divulgado nesta terça-feira (3) aponta que São Carlos registrou, em 2026, 35 casos confirmados de dengue até o momento. Segundo os dados, 13 notificações ainda aguardam resultado de exames, enquanto 50 casos foram descartados.

De acordo com o levantamento, não há registro de óbitos relacionados à doença no município neste ano.

Em relação a outras arboviroses, a Vigilância Epidemiológica informa que São Carlos não registrou notificações de Chikungunya, Zika ou Febre Amarela no período analisado.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, destacando a necessidade de eliminar recipientes que acumulam água e de procurar atendimento médico ao surgimento de sintomas como febre, dores no corpo e mal-estar.

