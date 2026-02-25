Araraquara tem caso confirmado de Mpox

Varíola dos macacos - Crédito: imagem ilustrativa/internet

O Governo do Estado de São Paulo confirmou, na manhã desta quarta-feira (25), um caso de Mpox em Araraquara. A informação consta no Painel de Monitoramento dos Casos de Mpox, da Central/CIEVS estadual, atualizado oficialmente nas primeiras horas do dia.

De acordo com os dados divulgados pelo sistema de vigilância, a notificação foi realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Araraquara. O paciente é do sexo masculino e tem idade entre 25 e 29 anos. Até o momento, a Secretaria Estadual da Saúde não detalhou o quadro clínico nem informou se houve necessidade de internação.

Segundo o painel, o paciente apresentou sintomas típicos da doença, incluindo lesões cutâneas e linfonodomegalia (ínguas). As erupções foram registradas em diferentes regiões do corpo, como área genital, tronco, membros superiores e inferiores, além da cavidade oral.

O que é Mpox

A Mpox — anteriormente chamada de varíola dos macacos — é uma infecção viral transmitida principalmente por contato direto com lesões na pele, fluidos corporais, secreções respiratórias ou objetos contaminados.

O período de incubação pode variar entre cinco e 21 dias. Entre os principais sintomas estão febre, mal-estar, aumento dos gânglios linfáticos e erupções cutâneas.

Apesar da confirmação do caso em Araraquara, as autoridades de saúde classificam a ocorrência como pontual. Até o momento, não há indicação de surto nem de transmissão comunitária no município.

