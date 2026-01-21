Anvisa proíbe e determina apreensão de Tirzepatida e Retatrutida irregulares

Injeção - Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (21/1), a apreensão e a proibição do medicamento Tirzepatida das marcas Synedica e TG, além do Retatrutida de todas as marcas. A medida atinge exclusivamente os lotes com data de fabricação em 1º de janeiro de 2020.

Com a decisão, os produtos ficam proibidos de serem comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e utilizados em todo o território nacional.

Segundo a Anvisa, os medicamentos foram fabricados por empresas desconhecidas e estão sendo anunciados e vendidos por meio de perfis no Instagram, sem qualquer tipo de registro, notificação ou cadastro junto à Agência.

A Anvisa alerta que, por se tratarem de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há garantia quanto à composição, segurança ou qualidade, representando riscos à saúde. Por esse motivo, os medicamentos não devem ser utilizados em nenhuma hipótese.

Profissionais de saúde e pacientes que identificarem os produtos, marcas ou lotes citados podem entrar em contato diretamente com a Anvisa por meio dos canais oficiais de atendimento ou procurar a Vigilância Sanitária local, cujos contatos estão disponíveis no portal da Agência.

Leia Também