terça, 24 de fevereiro de 2026
Saúde

Anvisa libera novos usos para medicamentos imunoterápicos contra o câncer

24 Fev 2026 - 15h50Por Jessica
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações terapêuticas para dois medicamentos imunoterápicos utilizados no tratamento de diferentes tipos de câncer. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23/2).

O Keytruda® (pembrolizumabe), da Merck & Co., passa a ter indicação também para o tratamento de pacientes com carcinoma epitelial de ovário resistente à platina. O medicamento poderá ser utilizado em combinação com quimioterapia padrão, com ou sem bevacizumabe.

Registrado no Brasil em 2022, o Keytruda já era empregado como monoterapia no tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável. Com a nova aprovação, amplia-se o leque de opções terapêuticas para casos de câncer de ovário em estágios mais avançados e com resistência ao tratamento convencional.

Já o Imfinzi (durvalumabe), desenvolvido pela AstraZeneca, também recebeu uma nova indicação. Em combinação com a quimioterapia FLOT, o medicamento poderá ser utilizado no tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica ressecável.

O Imfinzi já era indicado para o tratamento de carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático que apresentasse progressão da doença durante ou após quimioterapia à base de platina. O produto também era opção para pacientes que tivessem progressão em até 12 meses após tratamento neoadjuvante ou adjuvante com quimioterapia contendo platina.

Segundo a Anvisa, as novas indicações ampliam as possibilidades de tratamento oncológico no país, especialmente com o uso de imunoterápicos associados à quimioterapia, estratégia que tem mostrado resultados promissores em diferentes tipos de tumores.

