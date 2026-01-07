Anvisa determina recolhimento de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação

Leite Nan - Crédito: divulgação

Uma medida da Anvisa publicada nesta quarta-feira (7), determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda..

A decisão tem caráter preventivo e foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. De acordo com a Anvisa, a ingestão de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

Recall global

A fabricante iniciou recolhimento voluntário no Brasil e em outros países, após a detecção da toxina em produtos originários de uma fábrica localizada na Holanda. A investigação apontou que a substância estava presente em um ingrediente fornecido por um produtor global de óleos terceirizados, o que motivou a necessidade de um recall em escala mundial.

No Brasil, a Anvisa publicou a relação dos produtos e lotes específicos que devem ser recolhidos, conforme detalhado na Resolução nº 32/2026, disponível no Diário Oficial da União.

Orientações a pais e responsáveis

Pais e responsáveis que utilizam produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme, Nanlac Supreme, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino devem verificar o número do lote impresso no rótulo. Caso o lote esteja entre os listados no recolhimento, o produto não deve ser consumido. A Anvisa esclarece que os demais lotes não foram afetados.

Para informações sobre troca ou devolução, o consumidor deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Nestlé, indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis após o consumo de produtos dos lotes citados, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente, informando qual alimento foi ingerido e, se possível, levando a embalagem do produto.

Leia Também