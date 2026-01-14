Anvisa aprova medicamento inédito para tratamento da doença de Alzheimer no Brasil

Alzheimer [Imagem Ilustrativa] - Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do lecanemabe para o tratamento da doença de Alzheimer no país. O medicamento, inédito no Brasil, é um anticorpo monoclonal da classe dos produtos biológicos e representa um novo avanço no enfrentamento da doença neurodegenerativa.

De acordo com o registro concedido pela Anvisa, o lecanemabe é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve decorrentes da doença de Alzheimer, ou seja, na fase inicial da enfermidade. Para o uso do medicamento, é necessária a confirmação da patologia amiloide, além de o paciente não ser portador ou ser heterozigoto do alelo ε4 da apolipoproteína E (ApoE ε4).

O tratamento deve ser feito por meio de infusão intravenosa, com duração aproximada de uma hora, administrada uma vez a cada duas semanas, conforme descrito na bula aprovada.

Com o registro, o lecanemabe está autorizado para distribuição e uso no Brasil. No entanto, o início da comercialização depende do laboratório detentor do registro, que será responsável por definir o cronograma de entrada do produto no mercado nacional.

