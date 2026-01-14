(16) 99963-6036
quarta, 14 de janeiro de 2026
Saúde

Anvisa aprova medicamento inédito para tratamento da doença de Alzheimer no Brasil

14 Jan 2026 - 05h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Alzheimer [Imagem Ilustrativa] - Crédito: FreepikAlzheimer [Imagem Ilustrativa] - Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do lecanemabe para o tratamento da doença de Alzheimer no país. O medicamento, inédito no Brasil, é um anticorpo monoclonal da classe dos produtos biológicos e representa um novo avanço no enfrentamento da doença neurodegenerativa.

De acordo com o registro concedido pela Anvisa, o lecanemabe é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve decorrentes da doença de Alzheimer, ou seja, na fase inicial da enfermidade. Para o uso do medicamento, é necessária a confirmação da patologia amiloide, além de o paciente não ser portador ou ser heterozigoto do alelo ε4 da apolipoproteína E (ApoE ε4).

O tratamento deve ser feito por meio de infusão intravenosa, com duração aproximada de uma hora, administrada uma vez a cada duas semanas, conforme descrito na bula aprovada.

Com o registro, o lecanemabe está autorizado para distribuição e uso no Brasil. No entanto, o início da comercialização depende do laboratório detentor do registro, que será responsável por definir o cronograma de entrada do produto no mercado nacional.

Leia Também

São Carlos aplica 343 doses da vacina contra o VSR em gestantes e imunização segue disponível
Saúde21h50 - 13 Jan 2026

São Carlos aplica 343 doses da vacina contra o VSR em gestantes e imunização segue disponível

Infectologistas de São Carlos comemoram decisão da Anvisa de aprovar novo fármaco
Prevenção HIV17h02 - 13 Jan 2026

Infectologistas de São Carlos comemoram decisão da Anvisa de aprovar novo fármaco

Cientistas da USP são Carlos encontram substâncias promissoras contra a Covid-19
Ciência pela vida 10h03 - 13 Jan 2026

Cientistas da USP são Carlos encontram substâncias promissoras contra a Covid-19

Exercícios físicos durante mudanças de temperaturas exigem cuidados
Saúde10h03 - 10 Jan 2026

Exercícios físicos durante mudanças de temperaturas exigem cuidados

Pneumonia é a doença que mais mata na região de São Carlos
Saúde 09h02 - 10 Jan 2026

Pneumonia é a doença que mais mata na região de São Carlos

Últimas Notícias