Anvisa amplia uso de remédios para diabetes e asma grave

Asma - Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações terapêuticas para medicamentos à base de semaglutida, já utilizados no Brasil no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. A decisão amplia o uso dos produtos Wegovy e Ozempic para outras condições de saúde, com foco na redução de riscos cardiovasculares e no tratamento de doenças renais.

No caso do Wegovy, o medicamento passa a ser indicado para a redução do risco de eventos cardiovasculares adversos graves, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), em adultos com doença cardiovascular estabelecida e que apresentem obesidade ou sobrepeso.

De acordo com estudo apresentado à Anvisa, quando associado a uma dieta hipocalórica e ao aumento da atividade física, o uso da semaglutida resultou em redução significativa da ocorrência desses eventos. No Brasil, estima-se que cerca de 400 mil pessoas morram anualmente em decorrência de infarto ou AVC, o que reforça a relevância da ampliação da indicação.

Já o Ozempic, produzido pelo mesmo fabricante, teve seu uso autorizado também para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 associado à doença renal crônica. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), referentes a 2024, apontam que 29% dos pacientes em diálise no país são diabéticos.

Segundo o estudo apresentado pelo fabricante, o uso do medicamento aliado à terapia padrão reduziu de forma relevante a progressão da insuficiência renal, além de diminuir as mortes causadas por eventos cardiovasculares adversos graves.

Nova indicação para medicamento contra asma grave

Outro produto que recebeu nova indicação terapêutica aprovada pela Anvisa nesta segunda-feira (2) foi o Tezspire (tezepelumabe). Originalmente indicado para o tratamento de asma grave em pacientes a partir de 12 anos, o medicamento agora também poderá ser utilizado como tratamento complementar da rinossinusite crônica grave com pólipo nasal em adultos.

A nova indicação é voltada a pacientes cujos tratamentos anteriores não tenham sido eficazes, bem como àqueles que apresentam intolerância, contraindicação ao uso de corticosteroides sistêmicos ou que não possam se submeter a procedimentos cirúrgicos.

A rinossinusite crônica com pólipo nasal é caracterizada pela inflamação da mucosa e dos seios paranasais, associada à formação de pólipos. A condição afeta até 4% da população e pode causar impacto significativo na qualidade de vida, principalmente devido à obstrução nasal persistente e à perda do olfato.

