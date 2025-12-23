Ano termina com mais de 20 mil casos de dengue confirmados em São Carlos

Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

Boletim divulgado nesta terça-feira (23) pela Vigilância Epidemiológica aponta que São Carlos contabilizou, ao longo de 2025, 31.476 notificações de dengue. Desse total, 20.405 casos foram confirmados e 11.053 descartados. Apenas na última semana, 13 novos casos positivos foram registrados no município.

Em relação aos óbitos por dengue, o levantamento indica 24 mortes confirmadas, enquanto 26 casos foram descartados e 18 ainda seguem em investigação.

O boletim também traz dados sobre outras arboviroses. Para Chikungunya, foram registradas 632 notificações, das quais 626 foram descartadas. Houve cinco casos confirmados, sendo dois importados e três autóctones, além de um caso que aguarda resultado de exame.

Já a Zika apresentou 564 notificações em 2025, com todos os casos descartados até o momento.

No que diz respeito à Febre Amarela, o município registrou três notificações, com dois casos descartados e um óbito confirmado.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, além de orientar a população a procurar atendimento médico diante de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas na pele e mal-estar.

