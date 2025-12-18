Alimentação e imunidade: o que vai no prato pode fortalecer as defesas do corpo

Escolhas simples à mesa ajudam a fortalecer a imunidade e a manter o corpo saudável (Crédito: Freepik) -

Com a chegada do fim do ano e das mudanças de temperatura, cuidar da imunidade se torna ainda mais essencial para manter o corpo protegido contra gripes, resfriados e outras infecções. Segundo a nutricionista Ingrid Massaroto, da Hapvida, o que vai no prato faz toda a diferença na capacidade de defesa da saúde.

“A alimentação é crucial para o organismo. Ela é responsável pela prevenção de doenças. Se a pessoa se alimenta de forma saudável, terá uma imunidade melhor e, com isso, não ficará com o ‘famoso resfriado que vai e volta’”, explica.

Vitaminas e minerais

De acordo com Ingrid, alimentos ricos em vitaminas C, E e A, além de zinco, selênio, antioxidantes e probióticos, são grandes aliados do sistema imunológico.

“Os principais alimentos onde podemos encontrá-los são: iogurtes naturais e kefir; frutas cítricas, como laranja, abacaxi, tangerina, kiwi e morango; legumes, como a cenoura e batata doce; folhas escuras, como espinafre e rúcula; além de carnes, ovos e castanhas”, orienta. Esses nutrientes, segundo ela, ajudam na modulação imunológica e na prevenção de doenças. “As vitaminas e os minerais fazem total diferença", reforça.

Reflexos na pele, nos cabelos e nas unhas

De acordo com a nutricionista, além de proteger o corpo, uma boa alimentação também se reflete na aparência.

“Quanto mais saudável é a alimentação de uma pessoa, melhor é a saúde de seu organismo. Quem quer ter pele macia, cabelo e unhas fortes tem que se alimentar bem. Alimentos ricos em gordura, açúcar e sal prejudicam a saúde da pele, deixando-a oleosa, com espinhas e as unhas quebradiças”, explica Ingrid.

Papel dos suplementos

A nutricionista reforça que a suplementação vitamínica deve ser feita apenas com orientação médica ou nutricional.

“Nunca se deve tomar suplemento vitamínico por conta própria, pois a única vitamina que é difícil conseguir via alimentação é a vitamina D, tanto que essa suplementação é primordial quando os níveis estão baixos”, alerta.

Pequenas mudanças, grandes resultados

A profissional da Hapvida explica que, dentre os fatores que comprometem a imunidade, estão estilo de vida sedentário, alimentação desbalanceada e rica em gordura, além do hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas em grandes quantidades.

Por isso, para quem tem uma rotina corrida, a especialista reforça que planejamento é essencial e que as mudanças podem começar de forma gradual.

“Planejamento é crucial para mudar a rotina alimentar. Não precisa mudar radicalmente, basta começar pelo simples, como ingerir porções de frutas pelo menos uma vez ao dia, comer uma salada na hora do almoço, escolher uma água com gás ao invés de refrigerante para beber. Outra dica importante é comer o arroz e feijão de todo dia e não trocar o almoço por lanche. Hábitos começam pelo simples, o importante é começar”, conclui Ingrid.

