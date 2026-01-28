Afastamentos por saúde mental ultrapassam 546 mil em 2025, mulheres concentram quase 64% dos benefícios

A Previdência Social concedeu, em 2025, um total de 546.254 benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais, classificados no Capítulo V da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O número representa um aumento de 15,66% em relação a 2024, quando foram registrados 472.328 benefícios.

Entre todas as doenças classificadas pela CID-10, o crescimento geral na concessão de benefícios por incapacidade temporária de 2024 para 2025 foi de 15,19%, evidenciando a ampliação dos afastamentos do trabalho por questões de saúde, especialmente ligadas à saúde mental.

Os transtornos ansiosos e os episódios depressivos lideraram as concessões em ambos os anos analisados. Em 2025, os transtornos ansiosos (CID F41) somaram 166.489 benefícios, enquanto os episódios depressivos (CID F32) alcançaram 126.608 concessões. Em 2024, esses mesmos diagnósticos também ocuparam as primeiras posições, com 141.414 e 113.604 benefícios, respectivamente.

Mulheres concentram maioria dos afastamentos

A análise por sexo mostra que os afastamentos por transtornos mentais atingem principalmente as mulheres. Elas foram responsáveis por 63,46% dos benefícios concedidos em 2025. Do total de 546.254 concessões, 346.613 foram destinadas a mulheres e 199.641 a homens.

São Paulo lidera número de concessões

No recorte por estado, São Paulo aparece como a unidade da federação com o maior número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais em 2025, totalizando 149.375 benefícios concedidos. Na sequência estão Minas Gerais, com 83.321, e o Rio Grande do Sul, com 46.738 concessões.

Também se destacam o Rio de Janeiro, com 41.997, e Santa Catarina, que registrou 39.441 benefícios. Juntos, esses estados concentram uma parcela significativa dos afastamentos relacionados à saúde mental no país.

Principais diagnósticos

Além da ansiedade e da depressão, outras doenças do Capítulo V da CID-10 que mais geraram concessões em 2025 foram o transtorno afetivo bipolar (60.904), o transtorno depressivo recorrente (60.551) e os transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (25.160).

O crescimento contínuo dos afastamentos por transtornos mentais reforça o alerta sobre a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção, ao cuidado com a saúde mental e à melhoria das condições de trabalho, especialmente diante do impacto social e econômico gerado pelo aumento dessas concessões previdenciárias.

