TOR apreende 300 kg de cocaína na Rodovia Washington Luís

Uma ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 300 quilos de cocaína na região de Araraquara, no interior paulista, nesta quinta-feira (19). A droga era transportada na caçamba de uma caminhonete e foi localizada durante fiscalização no quilômetro 267 da Rodovia Washington Luís.

De acordo com as informações, a abordagem foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3º Batalhão, após trabalho de inteligência da corporação com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal.

Durante a vistoria, os policiais encontraram dez fardos contendo 30 tabletes de cocaína cada, totalizando os 300 quilos da substância. Com base no valor estimado por quilo da droga.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A caminhonete e o entorpecente foram apreendidos.

