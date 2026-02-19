(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Araraquara

TOR apreende 300 kg de cocaína na Rodovia Washington Luís

19 Fev 2026 - 11h36Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
TOR apreende 300 kg de cocaína na Rodovia Washington Luís -

Uma ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 300 quilos de cocaína na região de Araraquara, no interior paulista, nesta quinta-feira (19). A droga era transportada na caçamba de uma caminhonete e foi localizada durante fiscalização no quilômetro 267 da Rodovia Washington Luís.

De acordo com as informações, a abordagem foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3º Batalhão, após trabalho de inteligência da corporação com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal.

Durante a vistoria, os policiais encontraram dez fardos contendo 30 tabletes de cocaína cada, totalizando os 300 quilos da substância. Com base no valor estimado por quilo da droga.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A caminhonete e o entorpecente foram apreendidos.

Leia Também

Giulia Bortolon, 29 anos, é a vítima de acidente na SP-330
Santa Rita do Passa Quatro08h18 - 19 Fev 2026

Giulia Bortolon, 29 anos, é a vítima de acidente na SP-330

Mulher confessa agressões e criança de 3 anos morre em cidade da região
Caso é investigado como tortura08h06 - 19 Fev 2026

Mulher confessa agressões e criança de 3 anos morre em cidade da região

Ibaté recebe nesta quarta a Carreta de Mamografia do programa Mulheres de Peito
Região11h03 - 18 Fev 2026

Ibaté recebe nesta quarta a Carreta de Mamografia do programa Mulheres de Peito

Mulher morre após acidente na SP-330
Santa Rita do Passa Quatro08h01 - 18 Fev 2026

Mulher morre após acidente na SP-330

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro
Tristeza 07h12 - 18 Fev 2026

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro

Últimas Notícias