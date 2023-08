Suspeito de envolvimento na morte da transexual Michele Moreira é preso na cidade de Cravinhos/SP

Após diligências conduzidas pelo Setor de Investigação e Capturas. a Polícia Civil de Ribeirão Bonito/SP, mais um suspeito de envolvimento na morte da travesti Michele Moreira foi preso nesta terça-feira (15). (relembre o caso)

O indivíduo foragido com mandado de prisão temporária foi encontrado em um esconderijo na cidade de Cravinhos/SP. Os policiais realizaram buscas no imóvel onde o procurado supostamente residia. Lá, foram encontrados documentos pessoais, cartões bancários, pertences, 180 gramas de maconha e uma balança de precisão. Embora o procurado não estivesse no local durante as diligências, um homem de 18 anos foi levado à Delegacia de Polícia de Cravinhos/SP. As buscas continuaram ao longo do dia e, à noite, policiais militares capturaram o procurado. Ele está sendo apresentado no CPJ de Ribeirão Preto/SP, onde além do homicídio, também enfrentará acusações por tráfico de drogas devido à quantidade de substâncias encontrada em sua residência.

