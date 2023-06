Travesti é morta a pauladas em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução Redes Sociais

Um homicídio marcou o início da madrugada desta terça-feira, 13, quando Fabiano Trigo Bonani, 45 anos, que adotou o nome social de Michelly Moreira foi morta a pauladas na rua João G. P. Ferraz, no Jardim Helena, em Ribeirão Bonito. O crime teria ocorrido por volta da 1h37.

Uma vizinha viu o corpo caído no meio da rua e acionou a Polícia Militar que ao chegar ao local, presenciou os primeiros atendimentos feitos por socorristas, que se dirigiram ao hospital da cidade.

Profissionais que atenderam a vítima, notaram ferimentos no rosto que estaria ensanguentado, além de lesões na perna esquerda e mãos. Há indícios que estariam fraturados.

Consta ainda que o corpo da vítima estaria sem as vestes da cintura para baixo e os PMs em busca de informações, chegaram a obter junto a um vigilante que teria visto a vítima ainda viva gritando por socorro e estaria alcoolizada. Nas proximidades, não foi localizado a possível arma do crime. A Polícia Cientifica iniciou os trabalhos que segue agora para investigadores que irão tentar localizar o autor do crime de morte. O fato registrado na CPJ.

O presidente do MDB na cidade, emitiu uma nota de repúdio e pediu a identificação do autor do crime. Confira na integra:

NOTA DE REPÚDIO E PESAR

Nesta terça-feira (13), acordamos sob o impacto de uma brutalidade inadmissível ocorrida nesta madrugada em Ribeirão Bonito e que resultou no cruel assassinato de FABIANO TRIGO BONANI, aos 45 anos de idade.

Membro da comunidade LGBT+, adotou como nome social MICHELLY MOREIRA e, nesta noite, foi encontrado gravemente ferido em uma rua do bairro Jardim Heliana I com sinais de espancamento.

Exigimos das autoridades locais a maior celeridade nas investigações e a devida identificação da autoria desta violência com a rigorosa responsabilização e aplicação das punições cabíveis, conforme a Lei.

Queremos expressar nossa profunda solidariedade aos seus pais, Noemi Trigo e Claudinei Bonani, aos demais familiares, parentes e amigos enlutados.

Leia Também