sexta, 06 de fevereiro de 2026
SP 310 terá interdição parcial em Rio Claro para lançamento de vigas

Intervenção ocorre neste sábado (7) e domingo (8) e exige interdição parcial da rodovia no sentido Interior

06 Fev 2026 - 23h04Por Jessica Carvalho R
Dando continuidade às obras de implantação das faixas adicionais na SP-310 – Rodovia Washington Luís, a Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza neste sábado e domingo, dias 7 e 8, o lançamento de vigas para a ampliação do viaduto localizado no km 176+618, na pista sentido Interior, no município de Rio Claro.

A intervenção é necessária para viabilizar o alargamento da estrutura existente e permitir a continuidade das obras de implantação da terceira faixa da rodovia. Segundo a concessionária, a melhoria vai contribuir diretamente para o aumento da fluidez do tráfego e para a segurança viária no trecho.

Durante a execução dos trabalhos, haverá interdição de uma faixa da rodovia no sentido Interior, entre o km 175 e o km 177. A medida é indispensável para possibilitar a movimentação dos veículos de carga responsáveis pelo transporte e posicionamento das vigas.

A Eixo SP orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização implantada no local, que indicará a necessidade de redução de velocidade e o estreitamento de faixa. A concessionária reforça ainda a importância de respeitar as orientações dos operadores de tráfego, especialmente em períodos de menor visibilidade, para garantir a segurança de todos os usuários da rodovia.

