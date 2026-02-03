Ribeirão Rodeo Music divulga line-up da edição de 20 anos com atração internacional

Gusttavo Lima será uma das atrações - Crédito: Divulgação

O Ribeirão Rodeo Music anunciou oficialmente o line-up da edição comemorativa de 20 anos, que será realizada nos dias 30 de abril, 2, 8 e 9 de maio, em Ribeirão Preto (SP). A edição histórica contará com grandes nomes da música sertaneja e traz, pela primeira vez, uma atração internacional country: o cantor norte-americano Drew Baldridge, em apresentação inédita no Brasil.

Entre os destaques nacionais estão Ana Castela, Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Wesley Safadão, Nattan, Panda, além de outros artistas consagrados do cenário musical. As vendas dos passaportes para todos os setores começam nesta terça-feira (3), exclusivamente pelo site oficial do evento, por meio da plataforma TotalAcesso.

O público poderá escolher entre os setores Camarote Brahma, Camarote Black Lounge Ballantine’s Open, Camarote Black Lounge Ballantine’s e Arena. Os ingressos podem ser adquiridos via Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até 10 vezes. Cooperados do Sicoob que não participaram da pré-venda exclusiva ainda poderão garantir 10% de desconto na venda geral, válido para todos os setores, conforme disponibilidade do lote.

Programação

A abertura do evento, no dia 30 de abril, será marcada pelo show de Bruno & Marrone, que celebram 40 anos de carreira em 2026. A noite também contará com apresentações de Ícaro & Gilmar, Matheus & Kauan e Fred & Fabrício.

No dia 2 de maio, o Ribeirão Rodeo Music recebe pela primeira vez uma atração internacional. O cantor country americano Drew Baldridge sobe ao palco ao lado de Matogrosso & Mathias, que celebram 50 anos de carreira com a turnê Pedaço de Minha Vida, além do fenômeno Panda, Wesley Safadão e Nattanzinho Lima.

Já no dia 8 de maio, o palco principal recebe a “boiadeira” Ana Castela, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, a revelação Léo Foguete e Diego & Victor Hugo.

O encerramento, em 9 de maio, terá Gusttavo Lima como uma das grandes atrações da edição especial. Também se apresentam João Bosco & Vinicius, Nattan e, pela primeira vez no evento, o projeto “Serestão do Zé”, do cantor capixaba Zé Elias.

