Prefeitura intensifica limpeza no CDHU e retira cinco caminhões de entulho em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, intensificou os trabalhos de limpeza no bairro Antônio Moreira (CDHU), reforçando o compromisso com a organização urbana e a qualidade de vida dos moradores.

Durante a ação, as equipes realizaram a retirada de cinco caminhões de sujeira e entulho acumulados em diferentes pontos do bairro. O serviço contribui para melhorar o aspecto visual das vias, além de garantir mais segurança, bem-estar e cuidado com o espaço público.

De acordo com a Administração Municipal, o descarte irregular de lixo é proibido e pode resultar em multa, conforme prevê a legislação vigente. A orientação é para que a população utilize os meios adequados para o descarte de resíduos e colabore com a manutenção da limpeza da cidade.

