Prefeitura de Ibaté intensifica limpeza e roçagem no Jardim Cruzado

Trabalhadores realizam limpeza em praça de Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté segue avançando com ações concretas de cuidado e manutenção urbana. Neste final de semana, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos intensificaram os trabalhos de limpeza e roçagem no bairro Jardim Cruzado, garantindo mais organização, segurança e qualidade de vida aos moradores.

A iniciativa faz parte de um cronograma contínuo que atende todos os bairros do município, demonstrando o compromisso da administração municipal com a zeladoria e o bem-estar da população.

Além do trabalho permanente das equipes, a Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade limpa. O descarte correto de resíduos e a conservação dos espaços públicos são atitudes que contribuem diretamente para uma Ibaté cada vez mais organizada e acolhedora. Lembrando qhe o descarte irregular é crime e as pessoas que forem flagradas serão multadas.

