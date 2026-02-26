(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Prefeitura de Ibaté desmente boato sobre ação da Receita Federal

26 Fev 2026 - 18h45Por Jessica CR
Prefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPrefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura Municipal de Ibaté divulgou nota oficial para desmentir uma informação falsa que passou a circular em grupos de WhatsApp nos últimos dias. A publicação afirmava, de maneira equivocada, que a Receita Federal do Brasil estaria na sede do Executivo municipal realizando algum tipo de ação ou operação.

De acordo com a Administração, a alegação não procede e não há qualquer fato, documento ou registro que comprove a presença do órgão federal no prédio da Prefeitura. A informação foi classificada como fake news.

No comunicado, a Prefeitura ressaltou que a disseminação de notícias falsas gera insegurança na população, prejudica o trabalho dos servidores públicos e tenta comprometer a credibilidade das instituições. A gestão municipal afirmou ainda que atua com transparência, responsabilidade e respeito aos recursos públicos.

Diante da situação, a Administração registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, que ficará responsável por apurar os fatos e investigar a origem do boato. Segundo a Prefeitura, a propagação de informações inverídicas pode resultar em responsabilização legal.

Por fim, o Executivo reforçou o compromisso com a ética e a transparência, destacando a importância de que a população verifique a veracidade das informações antes de compartilhá-las. A nota conclui reafirmando que o município não compactua com a disseminação de boatos e que eventuais casos de desinformação serão tratados com seriedade e dentro da lei.

