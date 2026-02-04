(16) 99963-6036
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Região

Prefeito Ronaldo Venturi assina Autorizo Governamental de R$ 500 mil com o Governo do Estado

04 Fev 2026 - 17h25Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeito Ronaldo Venturi assina Autorizo Governamental de R$ 500 mil com o Governo do Estado -

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a convite do Governo do Estado de São Paulo, onde participou da assinatura do Autorizo Governamental — etapa que antecede a formalização do convênio — do projeto “Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis”, que irá beneficiar diretamente o município.

A assinatura representa mais um passo importante para o desenvolvimento urbano sustentável de Ibaté, garantindo recursos estaduais no valor de R$ 500 mil. O projeto prevê a implantação de um parque linear na área da antiga pista de motocross, transformando o espaço em um ambiente voltado ao lazer, à convivência comunitária e à melhoria da qualidade de vida da população.

Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, a iniciativa simboliza uma conquista significativa para o futuro da cidade.“É uma grande conquista para Ibaté. A assinatura do Autorizo Governamental do projeto Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis representa mais um avanço no nosso compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e com a qualidade de vida da população. Esse projeto vai transformar a antiga pista de motocross em um espaço moderno, pensado para o lazer, o convívio e o bem-estar das famílias ibateenses”, destacou.

O chefe do Executivo municipal também agradeceu o apoio do Governo do Estado e das lideranças envolvidas na viabilização do projeto.“Agradeço ao governador Tarcísio Freitas, ao vice-governador Felício Ramuth, ao secretário Marcelo Branco e ao amigo Rômulo Rippa pelo apoio e parceria, que tornam possível mais esse avanço para a nossa cidade”, completou o prefeito.

O projeto Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis integra uma política estadual voltada à requalificação urbana, à valorização dos espaços públicos e à promoção de cidades mais inclusivas e ambientalmente responsáveis.

 

Leia Também

Ibaté amplia frota de serviços públicos com caminhão e retroescavadeira
Região16h30 - 04 Fev 2026

Ibaté amplia frota de serviços públicos com caminhão e retroescavadeira

Estoque de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto atinge nível crítico e pode levar à suspensão de cirurgias
Região14h28 - 04 Fev 2026

Estoque de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto atinge nível crítico e pode levar à suspensão de cirurgias

Motorista oferece R$ 100 para não ser multado e acaba preso pela PM na região do Broa
Região08h56 - 04 Fev 2026

Motorista oferece R$ 100 para não ser multado e acaba preso pela PM na região do Broa

Júri condena bombeiro civil por morte de empresário na região; vídeo mostra agressões
Tribunal do Júri23h55 - 03 Fev 2026

Júri condena bombeiro civil por morte de empresário na região; vídeo mostra agressões

Nova tecnologia permite fiscalizar caminhões sem parar nas rodovias de SP
Região17h20 - 03 Fev 2026

Nova tecnologia permite fiscalizar caminhões sem parar nas rodovias de SP

Últimas Notícias