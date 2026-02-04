Prefeito Ronaldo Venturi assina Autorizo Governamental de R$ 500 mil com o Governo do Estado

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a convite do Governo do Estado de São Paulo, onde participou da assinatura do Autorizo Governamental — etapa que antecede a formalização do convênio — do projeto “Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis”, que irá beneficiar diretamente o município.

A assinatura representa mais um passo importante para o desenvolvimento urbano sustentável de Ibaté, garantindo recursos estaduais no valor de R$ 500 mil. O projeto prevê a implantação de um parque linear na área da antiga pista de motocross, transformando o espaço em um ambiente voltado ao lazer, à convivência comunitária e à melhoria da qualidade de vida da população.

Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, a iniciativa simboliza uma conquista significativa para o futuro da cidade.“É uma grande conquista para Ibaté. A assinatura do Autorizo Governamental do projeto Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis representa mais um avanço no nosso compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e com a qualidade de vida da população. Esse projeto vai transformar a antiga pista de motocross em um espaço moderno, pensado para o lazer, o convívio e o bem-estar das famílias ibateenses”, destacou.

O chefe do Executivo municipal também agradeceu o apoio do Governo do Estado e das lideranças envolvidas na viabilização do projeto.“Agradeço ao governador Tarcísio Freitas, ao vice-governador Felício Ramuth, ao secretário Marcelo Branco e ao amigo Rômulo Rippa pelo apoio e parceria, que tornam possível mais esse avanço para a nossa cidade”, completou o prefeito.

O projeto Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis integra uma política estadual voltada à requalificação urbana, à valorização dos espaços públicos e à promoção de cidades mais inclusivas e ambientalmente responsáveis.

