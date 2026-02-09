Ponte é interditada após colapso causado por enxurrada na zona rural de Ibaté

Crédito: divulgação

Uma ponte localizada na Estrada Municipal de acesso ao Banco da Terra 1 Copai, na área rural do município de Ibaté, foi interditada na manhã deste domingo (8), após sofrer um colapso provocado pelas fortes chuvas registradas na noite de sábado (7).

De acordo com as informações, a chuva intensa causou a inundação de um córrego da região. O grande volume de água arrastou vegetação, que acabou obstruindo a boca da tubulação da passagem do córrego. Com isso, houve um processo de erosão que resultou no desmoronamento da estrutura da ponte.

Por conta dos danos, a via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança de motoristas e moradores que utilizam o trecho. Apesar do ocorrido, não houve registro de feridos ou outros prejuízos maiores.

O local foi devidamente sinalizado e permanece interditado até que sejam avaliadas as condições da estrutura e definidas as providências para a recuperação da ponte.

