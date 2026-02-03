Polícia Militar prende motorista por embriaguez após colisão proposital contra viatura

Viatura Polícia Militar -

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu, na madrugada de domingo (1º), um motorista por embriaguez ao volante após uma perseguição policial que terminou com a colisão proposital do veículo contra uma viatura, no município de Torrinha (SP).

Durante patrulhamento, equipes da 2ª Companhia do 37º BPM/I receberam informações de populares de que um veículo Hyundai Creta, de cor preta, estaria circulando pela cidade com o condutor supostamente armado. Após buscas, o automóvel foi localizado e, ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga pelas vias urbanas.

Diante da situação, foi realizado acompanhamento policial, com acionamento de viaturas de apoio por meio da rede rádio. Em determinado momento, o veículo acessou uma rua sem saída e, ao ser novamente abordado, o condutor retomou a fuga de forma brusca, colidindo propositalmente contra uma viatura policial no momento em que os agentes realizavam o desembarque.

Em razão da iminente agressão e do risco à integridade física dos policiais, foram efetuados dois disparos em direção ao veículo com o objetivo de cessar a ameaça. Mesmo assim, o motorista continuou a fuga, sendo acompanhado até a Rua Hortênsia Lacerda, onde foi finalmente abordado e contido com a chegada das equipes de apoio.

No local, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e recebeu voz de prisão. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

O caso foi apresentado no Plantão Policial de Rio Claro, onde a prisão em flagrante por embriaguez ao volante foi ratificada, além da adoção das demais providências legais cabíveis em decorrência do acidente e da conduta do motorista.

