Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares de Ibaté

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), em conjunto com a Guarda Municipal, realizou na noite desta sexta-feira (6) a Operação Fiscalização de Bares e Saturação, em diversos bairros de Ibaté.

A ação teve como objetivo inibir práticas criminosas, como furtos e roubos de veículos, roubos a estabelecimentos comerciais, além de coibir a circulação de objetos ilícitos, incluindo drogas e armas de fogo, e capturar possíveis foragidos da Justiça.

Durante a operação, as equipes fiscalizaram três estabelecimentos comerciais e abordaram quatro pessoas. De acordo com as forças de segurança, nenhuma irregularidade ou material ilícito foi constatado.

