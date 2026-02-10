(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Itirapina

10 Fev 2026 - 07h19
A Polícia Militar  capturou, na noite desta segunda-feira (9), um homem procurado pela Justiça no município de Itirapina. 

De acordo com a corporação, a equipe tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário e iniciou diligências no bairro Subestação da FEPASA para localizar o foragido.

Durante patrulhamento pela Rua C, os policiais identificaram o indivíduo. Após abordagem e consulta aos sistemas policiais via COPOM, foi confirmada a condição de procurado pela Justiça. Diante dos fatos, a ordem judicial foi imediatamente cumprida.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu recolhido à disposição da Justiça para cumprimento de pena em regime fechado.

 

