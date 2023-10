PM localiza entorpecentes no Jardim Cruzado, em Ibaté

SIGA O SCA NO

03 Out 2023 - 13h00

03 Out 2023 - 13h00 Por Marcos Escrivani

A droga apreendida pela PM em Ibaté - Crédito: Divulgação

Policiais militares foram acionados por volta das 9h desta terça-feira, 3, no cruzamento das ruas Borborema com a Benedito Barreto, no Jardim Cruzado, em Ibaté, dando conta que havia homens em atitude suspeita praticando o tráfico de drogas e que estariam em uma sacola preta.

No local, os PMs não localizaram nenhuma pessoa, mas após uma varredura, localizaram em canos de escoamento d'água, a tal sacola e no interior, 96 pinos com cocaína, 56 pedras de crack e

10 porções de maconha que foram apreendidos na CPJ.

