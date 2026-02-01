PM e GM prendem suspeito por tráfico de drogas em Ibaté

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal resultou na prisão de um suspeito por tráfico de entorpecentes na noite desta sexta-feira, por volta das 21h, no Jardim Icaraí, em Ibaté. A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Gotardo Zotesso e Pedro Ronchin.

De acordo com as forças de segurança, as equipes realizavam uma operação de saturação nos bairros Jardim Cruzado e Jardim Icaraí quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita, que usava uma pochete pendurada no pescoço. Durante a revista pessoal, foram localizados entorpecentes e dinheiro em espécie.

Com o suspeito, os policiais encontraram 17 pinos de cocaína, uma porção de maconha, quatro unidades de ice, além de R$ 10 em cédulas, R$ 5,40 em moedas e um telefone celular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. O indivíduo foi encaminhado inicialmente ao hospital para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Materiais apreendidos:

17 pinos de cocaína

4 unidades de ice

1 porção de maconha

R$ 10 em cédulas

R$ 5,40 em moedas

1 aparelho celular

Leia Também